МВД насчитало 80 тысяч участников праздничного шествия в центре Москвы

Свыше 80 тысяч человек участвуют в шествии «Мы едины!» в честь празднования Дня народного единства в центре столицы, сообщает пресс-центр МВД России.

Традиционное шествие проходит по Тверской улице от станции метро «Маяковская». Также в центре Москвы начался праздничный концерт «Мы едины!». Он проходит на Манежной площади.

Концерт и праздничное шествие организовала Общественная палата РФ. Такие акции проходят уже во второй раз.

Ранее 4 ноября россиян с праздником поздравил глава правительства Дмитрий Медведев.