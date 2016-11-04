ОМОН задержал семерых участников шествия националистов в Люблино

Московский ОМОН задержал за различные правонарушения семерых участников шествия националистов, проходившего по улице Перерва до улицы Люблинская в районе Люблино, передает ТАСС.

В пресс-службе московского ОМОНа Федеральной службы войск национальной гвардии отметили, что задержанные нарушили правила проведения массовых акций — явились в закрывающих лица масках с прорезями для глаз, принесли с собой цепи и использовали пиротехнику.

По данным «ОВД-Инфо», четверо из семи задержанных были отправлены в ОВД на одном автозаке — предположительно в Марьино. Ранее сообщалось, что на шествие националистов явились 350 человек.

Кроме того, появилось сообщение о задержании одного из организаторов массового мероприятия под условным названием «Русский марш», известного под никнеймом «Иван Тусанин», в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Фонтанка.Ru», Следственный отдел следственного комитета по Выборгскому району Санкт-Петербурга возбудил в отношении него уголовное дело из-за публикации «ВКонтакте», которая была расценена как нарушающая ст. 282 ч. 1 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

В Центре «Э» уточнили, что «Тусаниным» оказался 45-летний житель Петербурга, неоднократно принимавший участие в акциях протестного и праворадикального характера, выступавший там как спикер и являвшийся одним из организаторов.

При обыске в его квартире был изъят системный блок персонального компьютера, USB-накопитель и баннер с надписью красными буквами на черном фоне «Возмездие грядет» размером полтора на четыре метра.

В настоящее время «Иван Тусанин» находится под подпиской о невыезде.