Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по итогам матчей четверга. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В минувший четверг Овечкин забросил две шайбы и отдал голевую передачу в матче с «Виннипег Джетс». При этом победная шайба была заброшена россиянином в овертайме. В итоге три очка форварда позволили его клубу одержать победу со счетом 4:3. Видео с лучшими моментами матча опубликовано на YouTube-канале Sports Over Everything.

Александр Овечкин забросил свою вторую шайбу в матче в овертайме, благодаря чему сравнялся по количеству победных голов (91) в регулярных чемпионатах с Уэйном Гретцки, Марком Рекки и Майком Гартнером.