Орловский депутат попросил проверить пост Поклонской на экстремизм

В Генеральную прокуратуру поступил запрос на проверку высказывания депутата Госдумы Натальи Поклонской на экстремизм. Подал его депутат Орловского облсовета Руслан Перелыгин, передает информационное агентство «Орелград».

Возмущение народного избранника вызвал пост в блоге Поклонской, содержащий сравнение Владимира Ленина и Адольфа Гитлера.

Параллель между этими историческими фигурами Перелыгин назвал кощунственным, поскольку Ленин «начал электрификацию нашей страны, дал возможность жителям получать знания, нес идеи равенства всех людей», а Гитлер являлся «апологетом холокоста».

Орловский парламентарий отметил, что депутатам Госдумы следует быть «внимательней в высказываниях», поскольку с «подобных лозунгов на Украине началась широкомасштабная компания по сносу памятников Ленина».

Пост, возмутивший Перелыгина, был опубликован Поклонской накануне, 3 ноября. Она охарактеризовала императора Николая II как самого оболганного государственного деятеля, а Ленина и Гитлера назвала «извергами двадцатого столетия», которые, к ее удивлению, не вызывали такого отторжения, как последний российский император.

Размышления Поклонской были связаны с предстоящим выходом фильма Алексея Учителя «Матильда» — об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской до его вступления на трон. Депутат от имени неких общественных активистов попросила генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить картину. Впоследствии в Кремле предостерегли от преждевременных оценок киноленты, которую еще даже нет возможности посмотреть.