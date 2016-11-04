Около 500 человек вышли на акцию протеста к британскому посольству в Москве

Возле здания посольства Великобритании в российской столице состоялась акция протеста против действий британских активистов, которые заблокировали работу консульского отдела посольства РФ в Великобритании, разбросав части манекенов, передает ТАСС.

В московской акции протеста приняли участие около 500 человек, они пришли с плакатами, на которых были написаны лозунги, содержащие обвинения в адрес Британии в разжигании войны в разных уголках мира.

Активисты установили мольберты с листами, на которых была размещена информация о странах, где Соединенное Королевство участвует в боевых действиях, и обливали их красной краской, символизирующей кровь.

Напомним, ранее сегодня неизвестные забросили на территорию резиденции британского посла на Софийской набережной Москвы несколько окрашенных в красный цвет манекенов. Предположительно эта акция стала своего рода ответом на вчерашние события у российского посольства в Лондоне.