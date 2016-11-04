Белка сорвала процесс досрочного голосования в Огайо

В штате Огайо из-за белки был нарушен процесс досрочного голосования на выборах президента США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел в Майами-Каунти еще 31 октября. Пробравшийся на электроподстанцию зверек спровоцировал короткое замыкание в округе. В результате в помещении для голосования было отключено электричество с 09:15 до 17:00.

Избиратели были вынуждены голосовать по резервной схеме, бумажными бюллетенями. Всего по такой схеме проголосовали порядка 300 человек.

О судьбе белки ничего не сообщается.

Накануне Общенационального дня голосования — 8 ноября — власти США уделяют особое внимание инцидентам, связанным с голосованием на выборах. Ранее кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что победу его сопернице, демократу Хиллари Клинтон могут обеспечить только фальсификации.