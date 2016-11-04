Мемория. Игорь Тальков

4 ноября 1956 года родился Игорь Тальков, певец и музыкант.

Личное дело

Игорь Владимирович Тальков (1956—1991) родился в деревне Грецовка на окраине города Щёкино в Тульской области. Его родители Владимир Максимович и Ольга Юльевна были репрессированы и познакомились в лагерном театре в Кемеровской области. После окончания срока переехали в Щекино, к родителям матери. В 1953 году у них родился старший сын Владимир, а через три года — Игорь.

Тальков занимался в музыкальной школе по классу баяна, также увлекался хоккеем, в 16 лет даже ездил в Москву, чтобы поступить в школу ЦСКА или «Динамо», однако не прошел отбор.

В старших классах создал с друзьями ВИА «Былое и думы», а после окончания школы был принят в тульскую профессиональную группу «Фанты», музыканты которой играли по нотам с листа.

После школы Тальков поступил на физтех Тульского педагогического института (в театральное училище в Москве не был принят). Спустя год уехал в Ленинград, где еще год проучился в институте культуры.

Затем был призван в армию, служил в инженерных войсках в подмосковном Нахабино. Организовал там армейский ансамбль «Звездочка».

Отслужив, Тальков вернулся к родителям в Щекино, затем поехал на заработки в Сочи. Работал в гостинице «Жемчужина», был бас-гитаристом и вторым вокалистом в группе Александра Барыкина. В 1979 году познакомился с испанским певцом Мичелом, гастролировавшим в Сочи, был у него гитаристом во время гастролей по СССР. После этого продолжил работу в ресторанах Сочи и Москвы.

С 1984 года был музыкантом в группах у Людмилы Сенчиной и Стаса Намина. В 1986 году пришел в коллектив Давида Тухманова «Электроклуб», где солировал вместе с Ириной Аллегровой.

В 1987 году с композицией Тухманова «Чистые пруды» попал на телепрограмму «Песня года». Вскоре ушел из «Электроклуба», а в начале 1988 года создал свою группу «Спасательный круг». На выступлениях Тальков исполнял собственные политические песни и лирику.

В том же году участвовал в сборном концерте, который телепрограмма «Взгляд» организовала в московском дворце спорта «Лужники». В конце 1989-го клип на песню Талькова «Россия» был показан в другой культовой программе — «До и после полуночи» Владимира Молчанова.

В 1990 году снялся в главной роли в фильме «Князь Серебряный» по роману Алексея Толстого. Однако во время съемок у Талькова произошел конфликт с продюсером картины, в результате он отказался от дальнейшей работы. Картину доснял Геннадий Васильев, в роль Талькова озвучил другой артист.

Параллельно музыкант снимался в фильме «За последней чертой», где сыграл предводителя банды рэкетиров. Одного из рэкетиров исполнил его брат Владимир Тальков.

В 1990 году выступил на «Песне года» с песней «Бывший подъесаул», посвященной, как и многие работы Талькова того времени, белогвардейскому движению.

Весной и летом 1991 года Тальков гастролировал с авторской концертной программой (иногда ее называют мюзиклом) «Суд», которая обличала организаторов Октябрьской революции и руководителей СССР.

Во время августовского путча 1991 года певец вместе со своей группой выступил на Дворцовой площади в Ленинграде. Тогда же он через личного врача Бориса Ельцина передал политику кассету со своими песнями.

6 октября 1991 года Тальков должен был выступать на сборном концерте в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Незадолго до его выхода на сцену директор певицы Азизы Игорь Малахов подошел к директору Талькова Валерию Шляфману и потребовал, чтобы Азиза выступала после Талькова, потому что она не успела загримироваться. Шляфман пришел к Талькову в гримерку и пожаловался на произвол. Певец попросил привести к нему директора Азизы, но у гримерки Малахова встретили телохранители Талькова. Началась перепалка, Малахов достал револьвер и выстрелил. Тальков выбежал на шум со своим газовым пистолетом и тоже начал стрелять. Телохранители скрутили Малахова. Шляфман вырвал у него револьвер и стал нажимать на курок, целясь в оппонента. По случайности пуля попала в Талькова, задев руку, сердце и легкое. Артист умер до приезда скорой, не дожив месяца до своего 35-летия.

Игорь Тальков похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. У него остались вдова Татьяна и сын Игорь.

Чем знаменит

Один из самых популярных российских исполнителей начала 1990-х. Многие песни Талькова написаны на острые социальные и политические темы, например, «Россия», «Бывший подъесаул», «Я вернусь». Во время выступлений Тальков и его группа выходили в костюмах, стилизованных под офицерскую форму царской армии.

Также популярна лирика Игоря Талькова — песни «Чистые пруды» (композитор Давид Тухманов, поэт Леонид Фадеев), «Летний дождь», «Память» и другие.

О чем надо знать

В 1979 году Тальков в московском кафе познакомился со своей будущей женой Татьяной, которая в то время работала швеей. Через год они поженились, а 14 октября 1981 года в браке родился сын Игорь Тальков-младший. После смерти мужа Татьяна Талькова устроилась работать ассистентом режиссера на «Мосфильм». Она участвовала в съемках фильмов «Тиски», «Стиляги», «Обитаемый остров: Схватка».

Игорь Тальков-младший стал музыкантом. В 2005 году у него вышел дебютный альбом «Надо жить», куда вошли несколько песен отца. В 2007 году он спел вместе с певицей Азизой, которую многие поклонники Талькова обвиняют в гибели артиста. В 2009 году Тальков-младший основал группу «МирИМир». С того же года в день убийства отца 6 октября он выступает на ступенях петербургского дворца спорта «Юбилейный». Все свои песни музыкант выкладывает в свободный доступ на своей странице «ВКонтакте».

Прямая речь

О детстве (мать музыканта Ольга Талькова, воспоминания «И расцветешь… Великая Россия!»): «Он надевал очки [отца] и гордо смотрел на папу. Потом, закидывая ногу на ногу, гордо-требовательно произносил:

— Куить!

Папа давал ему папиросу, конечно, незажженную, и Игорь принимал позу, точно как папа. Кстати, муж как-то особенно красиво курил, элегантно держа папиросу. И крошечный Игорек точно воспроизводил эту позу. Сидел в очках с папиросой и молча смотрел на папу. <…> В конце концов, как и следовало ожидать, очки слетали и разбивались вдребезги:

— Ну, и что мы теперь будем делать? Игорек пожимал плечиком:

— Пости, папа, я ицяинно, я ненарочно.

<…> Кстати, меня ребята с одного раза всегда слушались. Я в таких случаях брала ремень и говорила:

— Не будешь слушать — ремень пойдет в ход! Вовику, как старшему, иногда попадало. Мне казалось, что он может предотвратить конфликт, а он, наоборот, заводил Игоря. Поэтому Володе, может быть, даже излишне попадало. Игорь умел выходить из конфликтных ситуаций. Как только скажешь:

— Сейчас беру ремень!

Все! Все закончено, все забыто. Игорь садился, складывал ручки и сидел как паинька:

— Видишь, мамочка, я колеший (хороший)

Ну, как его тронуть, у меня руки и опускались:

— Ну, смотри, всыплю в следующий раз!

— Ладно, а я сейчас я колеший!

Ремня он панически боялся. Вова, которому уже попало, стоял тут же рядом и ворчал:

— Подлиза, подлиза хитрый».

О себе (интервью Игоря Талькова журналу «Курский соловей», цитата по Talkov.nnov.ru): «Родился в бедной семье репрессированных родителей, после того, как они отсидели огромные сроки. Отец у меня сидел в общей сложности 17 лет, мать 10. Отец и дед — коренные москвичи. Оба мои деда служили в царской армии, один солдатом, другой офицером. Отец после того, как провел полжизни в лагерях, не имел права жить в Москве… <…> Учился в школе. К сожалению… Десять лет. Учился в нескольких вузах: институт культуры, педагогический. Ни один институт я не закончил. Когда я начинал понимать, что эта учеба мне ничего не даст, а только отнимет, я уходил. Музыкальное образование получил сам. Сам образовался. Музыкальную грамоту выучил, изучил аранжировку, игру на инструментах и так далее. Песни стал писать где-то с 74 года, возможность их петь получил в 87-м. До 87-го работал в разных качествах: во многих рок- и поп-группах аранжировщиком при "звездах" наших. И периодически работал в ресторанах с тем, чтобы прокормиться».

О соседях по дому (там же): «Район, в котором я живу, заселен лимитчиками, соседи мои в большинстве своем не принадлежат к коренному населению столицы, интеллигентов в моем доме нет. Сказать, что отношение ко мне недоброжелательное будет слишком мягко: злобная зависть. И по мере возрастания моей популярности степень их зависти тоже возрастает. На моей машине периодически прокалывают колеса, а дворничиха хоть и утверждает, что у нее два высших образования, специально закапывает ее снегом, чтобы я не мог выехать. Некоторые демонстративно не отвечают, когда я с ними здороваюсь. Сына "достают", говорят "У папы голоса нет, а его по телевизору показывают"».

О драках Талькова (там же):

— Вы человека могли бы убить?

— Человека? Наверное, да. Наверное, мог бы, и у меня был случай, когда, если бы меня вовремя не оттащили, то, наверное, я бы убил. Я не терплю подонков. И, когда они меня не трогают, я их не замечаю, но, когда они мне наступают на ноги и переходят дорогу, я предпочитаю их наказывать. Ни один подонок, который перешел мне дорогу, не остался безнаказанным. Любой ценой. Два раза я сидел в КПЗ. Один раз мне грозил срок. Это было в городе Горьком, когда я наказал несколько человек за то, что они буквально гноили на моих глазах совершенно невинного человека, его выжили из коллектива, оскорбляли всякими словами. Я за него вступился, получилась драка. В результате у них были побои. Побои оказались достаточными для того, чтобы меня посадить в КП3 и возить на концерты под конвоем. Меня привозили в кремлевский зал в Горьком (я играл и пел в группе "Калейдоскоп"). Выходил на сцену, работал, потому что без меня концерт не мог состояться, и меня увозили назад. Начальство надо мной издевалось, насмехалось, говорили, что мне дадут срок от 2 до 5. Но мне попался хороший следователь. Он много со мной беседовал, подолгу смотрел мне в глаза и как-то сделал так, чтобы дело закрыли, слава Богу.

О знакомстве с Тальковым (вдова певца Татьяна Талькова, «МК», октябрь 2001): «Игорь с другом предложили нам поучаствовать в массовке передачи "А ну-ка, девушки!". Все девчонки из нашей компании согласились, а я отказалась. Я не фотогеничная, сниматься не любила никогда. Игорь пригласил меня танцевать — я опять сказала: "Нет". Он очень удивился. Может быть, своими "нет" и "нет" я и привлекла его внимание. Но в конце вечера я, сама не знаю как, оказалась с ним в паре на танцевальной площадке. Игорь обладал огромным даром убеждения... <…>

Кто я тогда была? Девятнадцатилетняя девочка, которая профессионально шила стильную одежду. Я росла без отца. Игорь перевернул мой мир. В то время он жил в Москве то у одного друга, то у другого. Через полгода я сказала маме: "Этот человек будет жить у нас". <…> Уже тогда он сказал мне: "Таня, я свободный человек, на первом месте у меня стоит работа, на втором — работа, на третьем — мама, а потом — ты". Я отличалась от всех остальных его женщин тем, что не тащила его в мужья. У меня для него всегда были распахнуты окна. Я могла молчать сутки, если он работал. Иной раз он будил меня в пять утра, чтобы показать написанную за ночь песню. По тому, как он шагает от лифта к двери, я знала, в каком настроении он идет домой. У него были с собой ключи от квартиры, но он предпочитал звонить в дверь: ему безумно нравилось, когда его встречали у порога».

6 фактов об Игоре Талькове

Мать Талькова Ольга Юльевна была дочерью потомка немецких колонистов и русской казачки. С началом войны она вместе с семьей была депортирована в Сибирь, там вышла замуж за местного крестьянина. Его вскоре объявили в розыск как не вставшего на воинский учет. Во время облавы муж погиб. Ольгу на позднем сроке беременности посадили за укрывательство, в тюрьме у нее родился первенец Виктор. Он умер спустя полтора года, когда Ольга уже сидела в лагере. Там она рисовала открытки другим заключенным, а позднее участвовала в лагерном театре, где и познакомилась со вторым мужем Владимиром Тальковым. Еще находясь в заключении родила он него сына Владимира, а после освобождения — Игоря Талькова.

Некоторые песни Талькова исполняли Валерий Леонтьев («Память», «Друзья-товарищи», «Спасательный круг», «Я вернусь»), Эдуард Хиль («Страна детства»), Михаил Боярский («Час до рассвета») и другие артисты.

Музыкант написал и исполнил заставку для программы «Молодежный канал», которая выходила утром на радио «Юность». Заставка звучала в эфире до 2008 года.

Именем Талькова названа школа №11 в Щекино, в которой он учился.

В 1992 году вышла книга размышлений Игоря Талькова «Монолог». В 1998 году появились мемуары матери и брата Игоря Талькова «Я воскресну и спою…», которые несколько раз переиздавалась под разными названиями. В 2011 году дополненная книга воспоминаний называлась «Крестный путь Игоря Талькова».

5 марта 1993 года при Международном славянском культурном центре в Москве был открыт музей певца, где хранятся его концертные и личные вещи.

В 2016 году исполняется 60 лет со дня рождения Талькова и 25 — с момента его гибели.

Материалы об Игоре Талькове:

Биография в Википедии

Биографическая справка на «Луркоморье»

Справка РИА Новости

Биография на сайте «Узнай все»

Интервью следователя по делу Талькова «КП»

Воспоминания матери Талькова

О Талькове на сайте «Чтобы помнили»