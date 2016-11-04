04 ноября 2016, 17:35
Власти Нью-Йорка испугались теракта на выборах президента США
Официальный представитель администрации Нью-Йорка Стив Коулман сообщил о том, что в день голосования на президентских выборах — 8 ноября — существует угроза нападения боевиков террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ), передает Reuters.
По словам Коулмана, угроза расценивается как «потенциальная». «Мы продолжаем работать с усиленными патрулями на всех наших объектах», — заверил чиновник. Он также добавил, что предупреждения о возможном теракте получили управления полиции города и руководители нью-йоркских портов.
Никаких подробностей о возможном готовящемся теракте представитель администрации Нью-Йорка не привел.
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