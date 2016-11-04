Путин раскрыл секрет силы российского государства

На церемонии вручения государственных наград президент РФ Владимир Путин заявил, что сила России как государства заключается в верности традициям народного единства и свободе, передает РИА Новости.

Речь, по словам Путина, идет о «той высшей свободе, которую обретает человек, присягая родине, в верности той любви к ней, которая не приходит по приказу». «Она в наших сердцах», — напомнил глава государства.

Он напомнил собравшимся, что основой независимости и суверенитета нашей страны всегда было «глубинное чувство патриотизма» — искренняя любовь к Родине и готовность встать на ее защиту. Именно это чувство, считает российский лидер, «объединило четыре с лишним века назад людей разных национальностей и сословий».

Ранее Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве, побывал на выставке «Россия — моя история» в Манеже и принял участие в церемонии открытия памятника князю Владимиру возле Кремля.