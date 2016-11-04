В Турции заблокировали Facebook и WhatsApp

В Турции местные провайдеры начали блокировку сервисов Facebook, Twitter, Youtube и мессенджера WhatsApp, сообщает проект Turkey Blocks.

Первые сообщения о блокировке появились в ночь на 4 ноября. Сервисы недоступны для пользователей большинства крупнейших интернет-провайдеров.

Как отмечают авторы проекта, WhatsApp впервые подвергся блокировке в Турции — ранее власти страны никогда не ограничивали работу этого мессенджера.

Что стало причиной таких действий властей в отношении популярных сервисов, не сообщается.

В последний раз соцсети блокировались в Турции в середине июля в связи с государственным переворотом в стране. Ранее причинами ограничений работы сервисов власти называли утечку записи разговоров высокопоставленных турецких чиновников, которые обсуждали возможность вторжения в Сирию.