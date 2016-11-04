Путин открыл памятник князю Владимиру в Москве

В Москве на Боровицкой площади открыли памятник князь Владимиру, передает «Россия 24». Прямая трансляция велась на телеканале «Дождь».

В церемонии открытия также приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Владимир Мединский и другие политики.

С торжественной речью выступили президент России Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а министр образования и науки Ольга Васильева и Наталья Солженицына.

«Главным событием в его эпоху стало крещение Руси. Сейчас наш долг – вместе противостоять вызовам и угрозам, опираясь на духовные заветы и принципы согласия, идти вперед», — сказал президент.

В свою очередь, Ольга Васильева заявила, что в установке памятника князю Владимиру именно в День народного единства 4 ноября прослеживается «очевидная историческая параллель» и он может стать новым символом города.

Памятник был заложен 3 ноября 2015 года. Церемония была приурочена к тысячелетней годовщине смерти князя Владимира.

Автором монумента является скульптор Салават Щербаков. Общая высота памятника составляет 17,75 метра. Работы по его монтажу начались 16 октября 2016 года. Тогда же СМИ сообщили, что установка началась до окончательного согласования проекта с ЮНЕСКО.