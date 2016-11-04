Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
4 ноября 2016, Пятница, 10:21
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
04 ноября 2016, 09:57
«Исламское государство» Мария Захарова МИД России США

В МИД РФ посоветовали США не пытаться «приручить» террористов

Мария Захарова
Мария Захарова
МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Международному радио Китая заявила, что США пора избавиться от иллюзий о возможности «приручить» террористов или извлечь какие-либо выгоды от сотрудничества с ними. Интервью с Захаровой опубликовано на сайте радиостанции.

«У наших американских коллег есть иллюзия, что терроризм можно приручить, приманить, приучить к чему-то. Это невозможно. Терроризм как змея: ты отвернешься — и он ужалит. Играться с ним нельзя», — отметила представитель МИДа.

«Мы прекрасно понимаем, что очень много и сил, и денег, и материально-технических средств было вложено и западными, и региональными странами в "Джабхат-ан-Нусру" (запрещена в России, - прим. ред. здесь и далее) и другие террористические группировки. Но это — террористы, и заигрывать с ними нельзя», — подчеркнула Захарова. Она назвала тот факт, что американцы не дают России уничтожать «ан-Нусру» в Сирии — «явным проявлением того, что они ее оберегают».

Мария Захарова также напомнила, что поддерживаемые в свое время США афганские моджахеды превратились в «Аль-Каиду» (запрещена в России), которая позже нанесла удар по своим же создателям. По ее словам, это не стало уроком для США, которые через несколько десятилетий путем недальновидной политики косвенно способствовали созданию «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). «То, что происходит с "Ан-Нусрой" — похожая история с созданием очередного террористического монстра в одном и том же регионе», — заметила представитель внешнеполитического ведомства России.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Мария Захарова
В МИД РФ посоветовали США не пытаться «приручить» террористов
Аэропорт Жуковский
Россия и Таджикистан проведут переговоры по вопросу авиасообщения
Виталий Мутко
Мутко назвал «штатной» ситуацию с нестабильным полем «Зенит-Арены»
Стивен Сигал и Владимир Путин
Путин дал российское гражданство Стивену Сигалу
Владимир Путин выступает на пленарном заседании Госдумы
Госдума занялась разработкой концепции закона о российской нации
Архив новостей

Самое читаемое

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков ответил на призыв «Ночных волков» вернуть членов семьи в Россию
Хиллари Клинтон
СМИ узнали о возможном выводе Клинтон из президентской гонки
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-06М»
Во Франции объяснили невыплату долга Роскосмосу
Премьер-министр Сербии Александр Вучич
Эксперт Владимир Милов: На Балканах начинается игра серьезнее, чем в Сирии и на Украине
Наталья Поклонская с иконой Николая II. Сиферополь, 9 мая 2016 года
Поклонская потребовала от Чайки проверить еще не вышедший фильм Учителя о Николае II
10:20 Белка сорвала процесс досрочного голосования в Огайо
09:57 В МИД РФ посоветовали США не пытаться «приручить» террористов
09:48 Россия и Таджикистан проведут переговоры по вопросу авиасообщения
09:16 Конгрессмен приравнял «почтовый скандал» с Клинтон к госизмене
09:11 В результате взрыва на юго-востоке Турции ранены не менее 30 человек

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Игорь Тальков
Мемория. Игорь Тальков
4 ноября 1956 года родился Игорь Тальков, певец и музыкант
03.11 21:02 Появилось первое цветное фото обломков «Скиапарелли» на Марсе
03.11 21:01 В команде Шумахера рассказали об улучшении состояния здоровья гонщика
03.11 20:48 СМИ сообщили о льготах бойцам частных военных компаний РФ в Сирии
03.11 20:44 Эрдоган обвинил Германию в укрывательстве террористов
03.11 20:16 Вдова летчика Пешкова согласилась встретиться с главой МИД Турции
03.11 20:13 В Госдуме предрекли новые обращения западных актеров за российским гражданством
03.11 19:47 Глава водоканала Махачкалы заключен под стражу
03.11 19:37 Говорухин потребовал «прервать на корню» проверку фильма «Матильда»
03.11 19:26 Замглавы ГУЭБ МВД Захарченко попросил домашний арест из-за проблем со здоровьем
03.11 19:07 Во Франции присудили литературную Гонкуровскую премию
03.11 19:02 В Сирии погиб помощник депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева
03.11 18:43 Мизулина отказалась влезать в развод ведущей «Дома-2» с футболистом Тарасовым
03.11 18:38 Импортозамещение в России признали провалившимся
03.11 18:31 Китай запустил самую мощную в истории страны ракету
03.11 18:15 «Терек» попросил расследовать обвинения в договорной игре с «Уралом»
03.11 18:01 Думский комитет не поддержал запрет на вступление в брак для трансгендеров
03.11 17:53 Омбудсмен предложила перевести Ильдара Дадина в другую колонию
03.11 17:46 Рост продуктовых цен вызвал удвоение инфляции в Рооссии
03.11 17:30 Путин рассказал о смысле Дня народного единства
03.11 17:29 На «Русском марше» запретили призывать к свободе Демушкина
03.11 17:13 Астрономы сфотографировали «Столпы Разрушения»
03.11 17:12 Зельдина похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Льва Дурова
03.11 17:05 Британские ученые назвали самые преуспевающие страны
03.11 16:57 Франция выразила обеспокоенность ситуацией с российским Amnesty International
03.11 16:52 Милонов сравнил депутатов Госдумы с дементорами
03.11 16:47 Путин оценил состояние российского футбола
03.11 16:35 ЦБ предрек сокращение банковских отделений в два раза в течение десяти лет
03.11 16:24 Сергей Кириенко прокомментировал ситуацию с Дадиным
03.11 16:15 Генподрядчик «Зенит-Арены» пообещал устранить проблему «вибрирующего» поля
03.11 16:07 В ПФР назвали размер будущей пенсии Стивена Сигала
03.11 15:59 В России появилась первая микрофинансовая компания
03.11 15:57 Благодаря охотникам у птиц увеличился мозг
03.11 15:53 Mail.Ru Group купила сервис заказа еды Delivery Club за 100 млн долларов
03.11 15:49 Сигал рассказал о своих чувствах после получения российского паспорта
03.11 15:38 Глава Дома Романовых впервые услышал про фильм «Матильда»
03.11 15:26 СМИ узнали о гибели более 100 мигрантов в Сицилийском проливе
03.11 15:18 В «Нафтогазе Украины» опровергли начало добычи сланцевого газа
03.11 15:15 В Кремле отказались разбираться с проблемами «Зенит-арены»
03.11 14:55 Родители убитой девочки подали иски о компенсации к Бобокуловой
03.11 14:47 Суд арестовал московское имущество экс-юриста ЮКОСа
03.11 14:40 Челябинская прокуратура проверит сведения о супе с червями в детском саду
03.11 14:34 Поклонская внесла Ленина и Гитлера в список «извергов XX столетия»
03.11 14:30 Суд запретил Терезе Мэй начинать Brexit
03.11 14:22 Экономисты Bloomberg посоветовали вкладывать в рублевые активы
03.11 14:05 В Генштабе представили доказательства удара ВВС США по иракской школе

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.