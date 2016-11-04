В МИД РФ посоветовали США не пытаться «приручить» террористов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Международному радио Китая заявила, что США пора избавиться от иллюзий о возможности «приручить» террористов или извлечь какие-либо выгоды от сотрудничества с ними. Интервью с Захаровой опубликовано на сайте радиостанции.

«У наших американских коллег есть иллюзия, что терроризм можно приручить, приманить, приучить к чему-то. Это невозможно. Терроризм как змея: ты отвернешься — и он ужалит. Играться с ним нельзя», — отметила представитель МИДа.

«Мы прекрасно понимаем, что очень много и сил, и денег, и материально-технических средств было вложено и западными, и региональными странами в "Джабхат-ан-Нусру" (запрещена в России, - прим. ред. здесь и далее) и другие террористические группировки. Но это — террористы, и заигрывать с ними нельзя», — подчеркнула Захарова. Она назвала тот факт, что американцы не дают России уничтожать «ан-Нусру» в Сирии — «явным проявлением того, что они ее оберегают».

Мария Захарова также напомнила, что поддерживаемые в свое время США афганские моджахеды превратились в «Аль-Каиду» (запрещена в России), которая позже нанесла удар по своим же создателям. По ее словам, это не стало уроком для США, которые через несколько десятилетий путем недальновидной политики косвенно способствовали созданию «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). «То, что происходит с "Ан-Нусрой" — похожая история с созданием очередного террористического монстра в одном и том же регионе», — заметила представитель внешнеполитического ведомства России.