Вице-президент США осудил Россию из-за военного соглашения с Абхазией

Вице-президент США Джо Байден осудил ратификацию российско-абхазского договора о создании объединенной группировки войск. Свою позицию он высказал во время телефонного разговора с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Во время беседы Байден поздравил Квирикашвили с победой его партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах.

Как говорится в сообщении, Байден выразил поддержку со стороны США «суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ и осудил Россию за ратификацию соглашения с Абхазией по объединенной группировке войск».

2 ноября Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией об объединенной группировке войск. Оно было подписано в Москве в ноябре 2015 года.