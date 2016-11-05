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05 ноября 2016, 00:20
Мемория

Мемория. Олег Блохин

Олег Блохин
Олег Блохин
dynamo.kiev.ua

5 ноября 1952 года родился Олег Блохин, футболист и тренер.

 

Личное дело

Олег Владимирович Блохин (64 года) родился в Киеве. Его отец, Владимир Блохин, был известным бегуном-спринтером, прошел войну, затем работал заместителем председателя киевского отделения спортивного общества «Трудовые резервы». Мать, Екатерина Адаменко, была многократной чемпионкой СССР и Украины по пятиборью, прыжкам в длину и бегу с барьерами; после завершения спортивной карьеры она работала на кафедре физвоспитания Киевского инженерно-строительного института.

С детства Олег увлекался футболом, в 1962 году стал воспитанником футбольной школы киевского клуба «Динамо», выступал за молодежную команду клуба. Его первым тренером был бывший защитник киевского «Локомотива» Александр Леонидов.

Поначалу Блохин, имевший хрупкое телосложение, проигрывал в силовых элементах, зато, по словам тренера, «очень легко убегал от всех». Благодаря тренировкам Олег научился не только обходить соперников, но и забивать голы.

В 1969 году 17-летний Блохин был принят в основной состав киевского «Динамо». Выступал за команду на протяжении 18 лет, став центральным нападающим, одним из сильнейших форвардов страны.

В 1973, 1974 и 1975 годах Блохин становился футболистом года в СССР — эту премию вручал журнал «Футбол».

В 1975 году киевское «Динамо» выиграло Кубок обладателей кубков УЕФА. В финале против венгерского «Ференцвароша» Блохин забил третий гол команды — встреча закончилась со счетом 3:0. В Суперкубке УЕФА динамовцы обыграли действующего чемпиона — мюнхенскую «Баварию», а Блохин также забил один из мячей. По опросу еженедельника France Football он был признан лучшим игроком континента 1975 года. До этого из советских футболистов игроком года выбирали только Льва Яшина.

В составе сборной СССР Блохин поставил рекорд, сыграв 112 матчей и забив 42 гола. Дважды — в 1972 и 1976 годах — он становился бронзовым призером Олимпийских игр. В 1982 и 1986 годах участвовал в финальных играх чемпионата мира.

В составе киевского «Динамо» в 1970-х — 1980-х годах семь раз становился чемпионом СССР по футболу.

В 1987—1989 годах Блохин играл за рубежом: в австрийском клубе «Форвертс» и в кипрском «Арисе».

Затем решил закончить карьеру игрока. 28 июня 1989 года в Киеве состоялся прощальный матч Олега Блохина. На игру сборной СССР с его участием и сборной звезд мирового футбола пришли 100 тысяч зрителей.

С 1990 по 1999 год Олег Блохин был главным тренером греческих клубов «Олимпиакос» (Пирей), ПАОК (Салоники), «Ионикос» (Афины), АЕК (Афины).

С 1999 по 2002 годы работал тренером-консультантом одесского клуба «Черноморец». В сезоне 2009/2010 был консультантом этой команды.

В 2003—2007 годах возглавлял национальную сборную Украины. В 2006 году под его руководством Украина прошла в четвертьфинал чемпионата мира.

В сезоне 2007/2008 был главным тренером российского клуба премьер-лиги «Москва».

В 2011 году — главным тренером сборной Украины.

В 2012—2014 годах занимал пост главного тренера киевского «Динамо». В апреле 2014 года, сразу после проигрыша динамовцев донецкому «Шахтеру» со счетом 0:2, был уволен из-за неудовлетворительных показателей команды.

В 2015—2016 годах Блохин вел переговоры о возобновлении тренерской карьеры, однако они не принесли результатов.

Олег Блохин женат вторым браком. От первого, с известной гимнасткой Ириной Дерюгиной, у него в 1983 году родилась дочь Ирина Блохина — украинская певица и телеведущая. В 2000 году тренер женился во второй раз. В браке с Анжелой Блохиной у него родились дочери Анна (2001) и Екатерина (2002), обе увлекаются теннисом.

 

Чем знаменит

 
Олег Блохин - обладатель "Золотого мяча"- 1975                                                   Фото: dynamo.kiev.ua

Легенда советского футбола, блестящий форвард киевского «Динамо» 1970-х — 1980-х годов. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка Советского Союза, двукратный обладатель Кубка кубков УЕФА (1975, 1986). Рекордсмен советской сборной по футболу по количеству проведенных за нее игр (112) и забитых голов (42). Один из трех советских футболистов, получивших «Золотой мяч» (1975).

Блохин — лучший бомбардир чемпионатов СССР по футболу 1972—1975 годов и 1977 года.

Долгое время — тренер украинской сборной и ряда греческих команд.

 

О чем надо знать

В советское время Олег Блохин состоял в КПСС. В конце 1990-х — начале 2000-х вел активную политическую деятельность. В 1998—2002 годах был депутатом Верховной Рады от всеукраинского объединения «Громада». В 2002 году избрался депутатом от Компартии Украины. Через полгода перешел во фракцию Социал-демократической партии Украины, стал членом ее политсовета.

В 2006 году баллотировался в парламент от оппозиционного блока «Не так!», который не прошел в Раду.

 

Прямая речь

О напряженных отношениях в украинской сборной (Football.ua, февраль 2016): «У футболистов есть определенное время, когда они должны работать. Меня не интересует, что они делают по вечерам, куда ходят. Но в это время они обязаны быть в нормальном состоянии. Это закон. Нравится тебе тренер или нет.

Я ни за кем не следил, меня это не интересовало. Но если человек приходит с запахом на тренировку, если у него глаза толком не открываются — я не могу не реагировать!

У меня в сборной произошла ситуация, когда я троих отчислил. Я был в шоке, как люди в сборной могут такое себе позволить. И в клубе ["Динамо"] бывало всякое, хоть я давал второй шанс. Но есть люди, с которыми работать невозможно».

О приглашении работать на ТВ (там же): «Приглашали. Но я сказал, что я тренер, а не эксперт. Меня пытаются убедить: "Так это же одно и то же". Я говорю: "Нет-нет, тренировать и анализировать, критиковать — это разные вещи". Мне интересен именно тренировочный процесс.

Хотя уровень комментаторов на телевидении меня часто огорчает. Я понимаю, что он рассказывает не для меня, профессионала, а просто для народа, но порой такое лепит: звук сразу выключаю».

О депутатской жизни (Bulvar.com.ua, август 2010): «Наиболее интересной в моей парламентской жизни была, конечно же, эпопея с лишением-нелишением меня депутатского мандата.

— Как раз когда сборная за попадание в финальную часть чемпионата мира боролась...

— ...Вдруг кто-то решил (может, коммунисты, потому что от них я в СДПУ(о) ушел?) снять Блохина с должности тренера под предлогом, что народным депутатам совместительство запрещено. И это в такой момент, когда на кону престиж страны — вот, пожалуйста, отношение наших политиков к Украине! Блохин же не за себя жилы рвал, не лоббировал законы о табаке, казино или других подобных вещах, как некоторые нардепы, которые зарабатывают на этом огромные деньги, а отстаивал спортивную честь страны. "Ну, снимите с меня депутатство", — сказал и даже мандат был готов положить, посчитав, что для меня престиж 47-миллионной (или сколько сейчас у нас населения?) страны важнее.

На меня там смотрели, наверное, как в анекдоте: трое сыновей было у мамы — двое умных, а третий футболист: зачем это терпеть? Пиариться мне не надо, неприкосновенность тоже, естественно, не нужна, лоббировать нечего — бизнеса у меня нет. Вот и получается, что мое хождение во власть было бесполезной тратой времени (хотя опыт какой-то все-таки принесло)».

 

5 фактов об Олеге Блохине

  • Старший брат Блохина Николай (1939—2011) был химиком — работал в Киевском национальном университете им. Шевченко. Также увлекался легкой атлетикой.
  • Когда Блохина взяли в молодежную команду «Динамо», отец попросил тренера не выплачивать ему зарплату, чтобы у сына не было лишних соблазнов. «Все, что было нужно, мы ему покупали сами. Лыжи, коньки — пожалуйста, спортивный костюм — никаких проблем, модная куртка — вот тебе обновка», — рассказывал Владимир Блохин. Только когда Олег попал в дубль, ему определили ставку — 150 рублей в месяц.
  • Про Австрию Блохин рассказывал, что первое время чувствовал себя там дикарем: не знал, что такое кредитная карточка, а деньги носил в дипломате. Когда его оштрафовали за неправильную парковку, футболист пытался возразить полицейскому: «Я же Блохин!». «Футбол — гуд!» — ответил тот, однако штрафной талончик с лобового стекла не убрал.
  • Блохин написал несколько книг: «Гол, который я не забил», «Право на гол»", «Экзаменует футбол» и «Футбол на всю жизнь».
  • Олег Блохин — заслуженный мастер спорта СССР (1975), заслуженный тренер Украины (2005). Награжден украинским орденом «За заслуги» III, II и I степеней, а также орденом князя Ярослава Мудрого V, IV, III степеней.

 

Материалы об Олеге Блохине:

Биография в Википедии

Биографическая справка РИА Новости

Справка Peoples.ru

Биография на сайте 7days.ru

 

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