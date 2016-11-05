Джеки Чан откроет фестиваль китайского кино в Москве

Китайский и американский актер Джеки Чан откроет в Москве фестиваль китайского кино. Об этом говорится на странице киносмотра в Facebook.

Отмечается, что фестиваль откроет фильм режиссера Ренни Харлина «По следу». Джеки Чан представит картину, а также исполнит песню на церемонии открытия.

Фестиваль откроется 8 ноября. Он будет проходить в Москве и Ростове-на-Дону по 27 ноября.

Торжественная церемония открытия пройдет в московском кинотеатре «Космос».

Показы в Москве пройдут в кинотеатрах «Пять звезд на Павелецкой» и «Иллюзион».