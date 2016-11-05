05 ноября 2016, 18:48
Джеки Чан откроет фестиваль китайского кино в Москве
Китайский и американский актер Джеки Чан откроет в Москве фестиваль китайского кино. Об этом говорится на странице киносмотра в Facebook.
Отмечается, что фестиваль откроет фильм режиссера Ренни Харлина «По следу». Джеки Чан представит картину, а также исполнит песню на церемонии открытия.
Фестиваль откроется 8 ноября. Он будет проходить в Москве и Ростове-на-Дону по 27 ноября.
Торжественная церемония открытия пройдет в московском кинотеатре «Космос».
Показы в Москве пройдут в кинотеатрах «Пять звезд на Павелецкой» и «Иллюзион».
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