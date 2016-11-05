Вертолет вывез людей с застрявшей во льду баржи на Амуре

Сегодня в 10:17 по хабаровскому времени (3:17 по Москве) вертолет вывез пять из семи членов экипажа с баржи, застрявшей на Амуре во льдах. Об этом говорится в сообщении на сайте Дальневосточного регионального центра МЧС.

На борту баржи остались капитан и матрос, они будут обеспечивать охрану имущества. Угрозы для жизни и здоровья людей нет, отмечается в сообщении.

Эвакуированных членов команды Ми-8 местной авиакомпании доставил поселок Софийск Ульчского района.

Баржа застраля на реке из-за раннего ледостава.