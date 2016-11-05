В Турции арестованы журналисты оппозиционной газеты Cumhuriyet

В Турции до суда арестованы девять сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet, включая главного редактора Мурата Сабунчу. Об этом сообщает местный телеканал NTV.

31 октября журналисты были задержаны. Тогда же в их домах прошли обыски.

Газетчиков власти подозревают в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом и Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической группировкой.

В ночь на 15 июля в Стамбуле и Анкаре часть военачальников предприняли попытку госпереворота. Через несколько часов путч был подавлен. После этого власти Турции начали кампанию массовых чисток среди военных, учителей и других госслужащих, подозревая их в связях с Гюленом.

После недавнего задержания журналистов Cumhuriyet канцлер Германии Ангела Меркель увязала вступление Турции в ЕС с ситуацией со свободой слова в этой стране. В ответ президент республики Реджеп Эрдоган заявил, что ФРГ укрывает террористов.