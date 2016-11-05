Обвинившая Трампа в изнасиловании ребенка отозвала свой иск

В США женщина, выступающая в прессе под псевдонимом Джейн Доу, отозвала свой иск об изнасиловании к миллиардеру, кандидату в президенты США от Республиканской партии ДональдуТрампу. Об этом сообщила в твиттере ее адвокат Лиза Блум.

«Джейн Доу попросила нас отозвать иск против Трампа и Эпштейна», — написала защитница.

Джеффри Эпштейн — миллиардер, которого Доу назвала соучастником преступления. Ранее, как пишет Politico, она через адвоката заявляла, что в 1994 году, когда Доу было 13 лет, Трамп на вечеринке в доме Эпштейна привязал ее к кровати и изнасиловал.

Сам политик отвергал это обвинение.