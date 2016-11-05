05 ноября 2016, 09:28
Обвинившая Трампа в изнасиловании ребенка отозвала свой иск
В США женщина, выступающая в прессе под псевдонимом Джейн Доу, отозвала свой иск об изнасиловании к миллиардеру, кандидату в президенты США от Республиканской партии ДональдуТрампу. Об этом сообщила в твиттере ее адвокат Лиза Блум.
«Джейн Доу попросила нас отозвать иск против Трампа и Эпштейна», — написала защитница.
Джеффри Эпштейн — миллиардер, которого Доу назвала соучастником преступления. Ранее, как пишет Politico, она через адвоката заявляла, что в 1994 году, когда Доу было 13 лет, Трамп на вечеринке в доме Эпштейна привязал ее к кровати и изнасиловал.
Сам политик отвергал это обвинение.
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