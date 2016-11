Дутерте назвал Путина своим идолом

Президент Филиппин Родриго Дутерте дал интервью телеканалу Al Jazeera, в котором назвал президента России Владимира Путина своим идолом. Запись фрагмента беседы опубликовал в твиттере корреспондент Стив Чао.

Интервью проходило в формате карточек: ведущий показывал Дутерте листок, на котором было написано имя политика или страны, а Дутерте говорил, что он об этом думает.

Увидев карточку, на которой было написано имя Путина, филиппинский президент сказал: «Мой идол».

— Идол? — переспросил ведущий.

— Да, — ответил Дутерте. — У него нет иллюзий на свой счет. Он знает, что не был подготовлен стать политиком или главой государства. Он просто действует, как подобает президенту. Моя характеристика Путина — это то, как я бы описал себя.

Days before US elections, the controversial Philippine leader, #Duterte, gives his take on Clinton, Trump... and Putin?! pic.twitter.com/tJ89jIm2sU