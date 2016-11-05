Экс-губернатор Калининградской области стал замдиректора ФСБ

Бывший губернатор Калининградской области Евгений Зиничев в октябре был назначен заместителем директора ФСБ России. Такие данные появились на сайте спецслужбы.

В 2015-2016 годах он был руководителем управления ФСБ по Калининградской области, до этого он работал в охране президента России Владимира Путина.

28 июля 2016 года Зиничев был назначен главой Калининградской области, 6 октября был уволен с должности по семейным обстоятельствам.