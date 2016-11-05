ФСО опробует новые снайперские винтовки

Центральный НИИ точного машиностроения разработал новую снайперскую винтовку для российских спецслужб. Винтовка прошла государственные испытания, первая партия поступит в Федеральную службу охраны (ФСО), сообщил директор компании-производителя Дмитрий Семизоров, передает ТАСС.

«Уже есть заказ первый, первая партия небольшая. Она пойдет в войсковую эксплуатацию в ФСО, и отрабатываем уже и серийные поставки», — заявил Семизоров, представляя новую винтовку вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

По словам директора, Центральный НИИ точного машиностроения разработал два снайперских комплекса калибра 7,62 мм и два комплекса калибра 8,6 мм.

Он уточнил, что серийный заказ ожидается к концу 2017 года.