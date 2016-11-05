Кадыров попросил Эрдогана посодействовать выдаче трех чеченских боевиков

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился с письмом к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В послании, опубликованном на сайте чеченских властей, Кадыров просит «положительно решить вопрос экстрадиции» трех предполагаемых чеченских боевиков.

Кадыров пишет, что имена Махрана Саидова, Асланбека Вадалова и Тархана Газиева «хорошо известны в России и во всем мире».

«Они являются главарями террористов, действовавших в Чечне. Имеются достоверные данные, что каждый из них организовал и совершил многочисленные теракты, убийства военных, сотрудников полиции и гражданских лиц», — отмечается в сообщении.

В письме говорится, что все трое взяты под стражу в Турции, с запросом об их экстрадиции обратилась Генпрокуратура РФ.