Хоккеисты России обыграли шведов на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею победила команду Швеции в матче второго тура финского Кубка Карьяла. Встреча проходила в Хельсинки и закончилась со счетом 3:2 в пользу российской команды.

Таким образом, напоминает «Интерфакс», россияне выиграли второй матч на турнире. Ранее сборная обыграла соперников из команды Финляндии (5:1).

Как сообщает ТАСС, 6 ноября состоится следующий матч турнира, на котором россияне сыграют с командой Чехии. А финны в этот день встретятся со шведами.