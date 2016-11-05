В ЛНР задержали двух ультрас с картинками украинского батальона «Азов»

Министерство госбезопасности самопровозглашенной ЛНР задержало двух молодых людей, при обыске у которых были найдены украинский флаг и изображения бойцов украинского батальона «Азов». Об этом говорится на сайте МГБ.

В сообщении говорится, что Владислав Овчаренко (1996 года рождения) и Артем Ахмеров (1997-го) являются лидерами фанатской группы «Ультрас Чорно-бiлi» футбольного клуба «Заря». Против обоих возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа».

МГБ считает, что молодые люди создали радикальную неонацистскую группировку. По данным ведомства, их завербовал украинский военный разведчик, известный по позывному «Большой и Злой».

Подозреваемые якобы передавали ему секретные данные, а также распространяли неонацистскую литературу и листовки, призывающие к свержению сепаратистов.