Военная разведка ФРГ выявила 20 исламистов в рядах бундесвера

Военная контрразведка Германии (MAD) выявила в рядах немецкой армии (бундесвера) «более 20 исламистов», сообщила разведка на запрос газеты Berliner Morgenpost.

Разведка сообщила, что еще 60 военнослужащих находятся под подозрением. Там добавили, что проверки бундесвера были начаты после терактов группировки ИГ (запрещена в России) в Париже и Брюсселе.

В MAD отметили, что ИГ пытается вербовать бывших военнослужащих, а также призывает своих сторонников идти в бундесвер, чтобы ознакомиться там с военной техникой.