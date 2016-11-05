Челси Мэннинг снова пыталась покончить с собой

Информатор WikiLeaks, трансгендер Челси Мэннинг (бывший рядовой Брэдли Мэннинг) во второй раз пыталась покончить с собой, сообщает The Guardian со ссылкой на пресс-релиз ее адвокатов.

Мэннинг уже пыталась свести счеты с жизнью в июне 2016 года из-за невозможности получать гормональную терапию.

Адвокаты отмечают, что поводом для повторной попытки суицида могли послужить условия содержания в тюрьме.

«Ее неоднократно наказывали за попытку выжить, а затем за попытку умереть», — говорится в заявлении, которое цитирует The New York Post.

Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году, после публикации сайтом WikiLeaks секретной видеозаписи атаки американского вертолета в Ираке в 2007 году. В ходе того обстрела были двое журналистов.

Мэннинг, передавший запись, был приговорен к 35 годам лишения свободы. В тюрьме он сообщил, что является трансгендером и ему необходима операция по смене пола.