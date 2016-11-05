Медведев пообещал не вводить новых санкций

Россия не планирует водить новые санкции в отношении западных стран, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистом Второго телеканала Израиля. Расшифровка интервью опубликована на сайте правительства России.

На вопрос, планируются ли Москвой новые санкции в ответ на органичительные меры Запада, Медведев ответил: «Нет, мы не планируем каких-либо ответных дополнительных мер».

«За последнее время, — добавил он, — мы предприняли все необходимые действия. Санкции — это вообще всегда плохо».

Премьер добавил, что эффективность санкций вызывает сомнение. «Напомню, что еще в советский период Соединенные Штаты и некоторые другие страны много раз вводили санкции против Советского Союза. И что это дало? Ничего абсолютно. Советский Союз шел своим курсом», — заявил Медведев.

Он отметил, что Россия предприняла все ответные шаги на санкции США и ЕС.

«Мы же ввели запрет на поставку продуктов питания, некоторых видов товаров из Соединенных Штатов Америки, из Европейского союза и ряда присоединившихся стран. Поэтому гонка санкций — это не очень хорошая история», — резюмировал глава правительства.