Полиция разогнала митинг курдов в Стамбуле

Полиция Стамбула применила водометы и слезоточивый газ в отношении демонстрантов, протестующих против ареста лидеров Демократической партии народов (ДПН), сообщает BBC News.

VIDEO: Despite government orders to police to use violence including guns, people take to streets in Istanbul to protest anti HDP crackdown. pic.twitter.com/urgXg8TDga