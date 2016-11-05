Полиция разогнала митинг курдов в Стамбуле

Полиция Стамбула применила водометы и слезоточивый газ в отношении демонстрантов, протестующих против ареста лидеров Демократической партии народов (ДПН), сообщает BBC News.

VIDEO: Despite government orders to police to use violence including guns, people take to streets in Istanbul to protest anti HDP crackdown. pic.twitter.com/urgXg8TDga — Turkey Untold (@TurkeyUntold) 5 ноября 2016 г.

ДПН — турецкая левая партия, которая отстаивает права национальных меньшинств в стране, в первую очередь, курдов.

3 ноября в Турции были задержаны девять ключевых политиков этой партии. Как передает Euronews, сегодня сопредседатели Демократической партии народов Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг были по решению суда доставлены в тюрьму.

Их обвиняют в подстрекательстве к мятежу и связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.