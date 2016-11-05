Михалков удивился заявлением Райкина о религиозных фанатиках

Кинорежиссер Никита Михалков высказался по поводу конфликта с участием худрука «Сатирикона» Константина Райкина, обвинившего российские власти в цензуре и потворстве религиозным фанатикам.

«Костю Райкина я очень люблю, он талантливый человек. Но мне хотелось бы понять: где его ущемили? Чего он не имеет? Он имеет центр, "Райкин Plaza", свой театр, школу. Он ставит то, что хочет», — заявил Михалков на телеканале «ТВ Центр» (цитата взята с сайта канала).

Он добавил, что «у Кости Райкина есть такой пассаж: "Обидели, оскорбили религиозные чувства верующих". И говорит он об этом достаточно пренебрежительно».

«А кто-нибудь рискнул бы поставить спектакль, порочащий пророка Мухаммеда? Почему Pussy Riot приходят в Храм Христа Спасителя, а не в центральную мечеть в Мекке? Почему они здесь, а не там выражают свое желание свободы? Да потому что там страшно», — отвечает на собственный вопрос режиссер.