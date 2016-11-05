Американец отправил российского бойца MMA в нокаут через 16 секунд

Россиянин Сергей Харитонов проиграл американцу Хавьеру Айяле в поединке в рамках турнира Bellator по смешанным единоборствам (ММА). Как сообщает ТАСС, уже на 16-й секунде американец отправил Харитонова в нокаут ударом в челюсть.

Этот момент показан на видео в твиттере организатора турнира.

28-летний Айяла провел в организации15 поединков, одержав 10 побед и потерпев 5 поражений.

Для 36-летнего Харитонова поражение от Айялы стало шестым в карьере за 29 поединков в смешанных единоборствах.