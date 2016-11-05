ООН сообщила о 1600 заложниках ИГ в Мосуле

Управление верховного комиссара ООН по правам человека распространило сообщение, согласно которому боевики ИГ (группировка запрещена в России) взяли в заложники 1600 гражданских лиц в иракском городе Мосул. Они используют заложников в качестве живого щита во время воздушных бомбардировок, говорится на сайте центра новостей ООН.

В октябре иракские правительственные войска и их союзники начали массированную атаку на Мосул и к началу ноября закрепились в нескольких районах главного города ИГ в Ираке.

ООН также распространила информацию, что ИГ захватила в иракском городе Талль-Афар 400 женщин, принадлежащих к курдам, езидам и мусульманам-шиитам.

Также управления верховного комиссара ООН по правам сообщило, что боевики ИГ продолжают массовые казни заложников. Проверяется информация о расправе боевиков над 180 бывшими госслужащими в восточном пригороде Мосула Каджали.

Есть также опасения, что террористы убили в самом Мосуле около 200 человек.