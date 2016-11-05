ГИБДД решила ограничить скорость начинающих водителей до 70 км/ч

Госавтоинспекция МВД России разрабатывает проект поправок в правила дорожного движения, ужесточающих контроль за начинающими водителями. Об этом «Интерфаксу» сообщил замначальника Госавтоинспекции Владимир Кузин.

Согласно поправкам машины водителей, имеющих стаж управления транспортом менее двух лет, должны будут иметь обязательную маркировку.

Для таких водителей также «предусмотрено ограничение скорости не более 70 км/ч на любой дороге, они не могут буксировать другие транспортные средства, а молодым владельцам мотоциклов и мопедов запрещается перевозить пассажиров», — сказал Кузин.

Также поправки, по его словам, запрещают эксплуатацию автомобиля, не оснащенного предупреждающими знаками, таким как «Шипы», «Учебное транспортное средство», «Начинающий водитель», «Автопоезд» и другими, если они требуются по закону.

ГИБДД предлагает штрафовать за отсутствие таких наклеек на 500 рублей.

Кроме того законопроект предлагает повысить максимальную скорость на автомагистралях для мотоциклистов с нынешних 90 до 110 км/ч.

«Сейчас фактически готов проект постановления правительства РФ об изменениях в правила дорожного движения и в ближайшее время он будет рассмотрен в правительстве», — добавил замглавы ГИБДД.