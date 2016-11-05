СМИ сообщили о взломе американскими хакерами командных систем Кремля

Хакеры, связанные с Минобороны США, смогли проникнуть в системы управления Кремля, а также в российские телекоммуникационные сети и энергетическую систему страны, создав уязвимости для американского кибероружия. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в разведке США, а также некие секретные документы.

Как заявили источники телеканала, кибероружие будет пущено в ход только в случае если Россия атакует критически важную инфраструктуру США. Они отметили, что вероятность такой атаки мала.

Также собеседники NBC рассказали, что американские власти обеспокоены возможностью вмешательства Москвы в президентские выборы, которые пройдут 8 ноября.

В октябре NBC, ссылаясь на источники в разведке, сообщал, что ЦРУ США начало разрабатывать кибератаку против РФ в ответ на возможное вмешательство Москвы в выборы. Тогда отмечалось, что атаку организует центр электронной разведки ЦРУ, и что в операции заняты сотни сотрудников.