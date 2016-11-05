05 ноября 2016, 11:19
Обама признал проблемы из-за военного вмешательства США
Президент Барак Обама незадолго до истечения срока своих полномочий дал большое интервью телеканалу HBO. В нем он, в частности, признал, что военные операции США за рубежом могут приводить к негативным последствиям.
«По всему миру происходят плохие события, и наш инстинкт подсказывает, что мы должны что-то делать. Это те случаи, когда интервенция имеет значение», — сообщил он (здесь и далее цитата по РИА Новости).
При этом Обама не призвал отказываться от военных операций, а лишь лучше их планировать.
По его словам, «определить, чем могут обернуться те или иные действия, — одна из наиболее сложных задач, стоящих перед любым президентом».
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