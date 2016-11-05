Обама признал проблемы из-за военного вмешательства США

Президент Барак Обама незадолго до истечения срока своих полномочий дал большое интервью телеканалу HBO. В нем он, в частности, признал, что военные операции США за рубежом могут приводить к негативным последствиям.

«По всему миру происходят плохие события, и наш инстинкт подсказывает, что мы должны что-то делать. Это те случаи, когда интервенция имеет значение», — сообщил он (здесь и далее цитата по РИА Новости).

При этом Обама не призвал отказываться от военных операций, а лишь лучше их планировать.

По его словам, «определить, чем могут обернуться те или иные действия, — одна из наиболее сложных задач, стоящих перед любым президентом».