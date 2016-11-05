Песков прокомментировал сообщение о взломе систем Кремля

Компьютерные системы ключевой российской инфраструктуры защищены на уровне, отвечающем текущим угрозам. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на просьбу прокомментировал сообщение американского телеканала NBC, в котором говорится, что военные хакеры США смогли проникнуть в системы управления Кремля, а также в телекоммуникационные сети и энергетическую систему РФ для того, чтобы иметь возможность устроить кибератаку, если Россия атакует критически важную инфраструктуру США.

«Меры для обеспечения кибербезопасности и информационной безопасности принимаются на уровне, соответствующем текущему моменту, а также угрозам, озвучиваемым в наш адрес на официальном уровне представителями других государств», — сообщил Песков.