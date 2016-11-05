Глава штаба Клинтон поблагодарил CNN за «слитые» вопросы на дебатах

Из переписки Джона Подесты — главы избирательного штаба кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон — выяснилось, что Клинтон заранее знала вопросы во время первичных дебатов с Берни Сандерсом на CNN. Об этом писала The New York Times.

Примерные вопросы политику передавала стратег Демпартии Донна Бразил. Это всплыло после публикации WikiLeaks очередного массива электронных писем Подесты. На этой неделе CNN отказалась от сотрудничества с Бразил.

Сегодня WikiLeaks выложил очередную порцию писем Подесты, говорится в твиттере сервиса.

В новом массиве данных РИА Новости заметили, что Подеста в ответ на одно из писем Бразил от 2 февраля 2016 года благодарил ее.

«Спасибо Донна. Время подстраховаться», — написал глава штаба Клинтон.

После этого последовало сообщение от Бразил, что это будет «трудно, очень трудно». Агентство отмечает, что из переписки «не ясно, о чем конкретно идет речь, однако дебаты Клинтон с Берни Сандерсом с подставными вопросами состоялись в марте».