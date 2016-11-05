Боброва и Соловьев выиграли Гран-при России по фигурному катанию

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли первое место в соревновании танцевальных пар на Гран-при России. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

За произвольный танец спортсмены получили 111,76 балла, установив личный рекорд.

Всего по итогам короткой и произвольной программ они заработали 186,68 балла.

Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (182,13), третье — канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже (178,57), передает ТАСС.

Гран-при России проходит в Москве с 4 по 6 ноября.

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет во французском Марселе с 8 по 11 декабря. Боброва и Соловьев сегодняшней победой обеспечили себе участие в финале.