В 75 городах запланированы акции против жестокого обращения с животными

На эти выходные зоозащитники запланировали Всероссийский митинг против издевательств над животными. Его планируют провести 5 и 6 ноября в 75 городах страны, сообщила ранее порталу «27 Регион» председатель хабаровской организации «Зоозащита — ДВ» Наталья Коваленко.

По ее словам, митинги пройдут по инициативе хабаровских и московских зоозащитиников. «В каждом городе ожидается от 100 человек участников», — добавила она.

Акции должны пройти в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге, Челябинске, Краснодаре, Пензе, Твери, Воронеже, Новосибирске, Нижнем Новгороде. Астрахани, Белгороде и других городах.

В Хабаровске митинг зоозащитников прошел сегодня. Как сообщила Коваленко «Интерфаксу», под лозунг «Нет живодерам!» собрались около 200 человек.

«Люди понимают серьезность ситуации с жестоким обращением с животными и хотят обратить на это внимание широкой общественности», — сказала она.

Митингующие требовали ужесточения статьи Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными и справедливого наказания для «хабаровских живодерок».

Ранее в Хабаровске уже прошел пикет с требованием наказать двух 17-летних местных жительниц, которые издевались над кошками и собаками и выкладывали фотографии своих действий «ВКонтакте».