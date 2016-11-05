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05 ноября 2016, 13:00
рейтинги социальные сети

Исследование соцсетей выявило самые оптимистичные регионы России

Facebook
Facebook
Charis Tsevis

Российская компания Brand Analytics, занимающаяся мониторингом СМИ и социальных медиа, провела исследование сообщений россиян в соцсетях. На основе анализа использования фраз о любви и ненависти компания, как сообщается на ее сайте, составила «индекс любви» для отдельных российских регионов.

С 20 октября по 03 ноября было проанализировано 325 млн русскоязычных сообщений от 21 млн авторов в популярных соцсетях: «ВКонтакте», Facebook, Twitter, LiveJournal, Instagram и других.

«Анализировались русскоязычные упоминания любви и ненависти от первого лица в настоящем времени: позитивные эмоции (например, "я люблю", "обожаю", "я без ума", "я счастлив" и т.п.) и негативные ("я ненавижу", "меня раздражает", "бесит", "твит ненависти" и пр.)», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что позитивные и негативные эмоции суммарно упоминались в 4,5 млн сообщений, из них 80,7% сообщений были о любви и лишь 19,3% — о ненависти.

Также был рассчитан «индекс любви» для каждого субъекта РФ.

Оказалось, что наиболее оптимистично воспринимают жизнь пользователи из Еврейской автономной области, Забайкальского края, Удмуртии, Ненецкого автономного округа и Башкирии.

Негативнее всего писали в соцсетях жители Чечни (85 место) и Камчатского края (84-е). Также лидерами по негативным эмоциям стали Москва (80 место), Ставрополье (81-е), Якутия (82-е), Ингушетия (83-е).

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