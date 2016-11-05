Рогозин поспорил с военным экспертом о новой снайперской винтовке
Военный эксперт Андрей Союстов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что новее снайперские винтовки «Точность», показанные сегодня вице-премьеру Дмитрию Рогозину, зависят от иностранных комплектующих и боеприпасов.
«Часть компонентов использовалась иностранная. Раз мы это готовим к серийному производству, мы должны раскрутиться с импортозамещением, потому что у нас с этим проблемы. Я не совсем верю в то, что этот комплекс готов к серийному производству», — отметил эксперт.
В ответ Рогозин в твиттере сообщил, что «эксперт немного отстал от жизни. В этой винтовке:
1) нет иностранных комплектующих,
2) к ней уже наложено производство двух видов патронов».
Винтовка «Точность» была создана Центральным НИИ точного машиностроения. Первая партия была заказана ФСО.
Вот этот агрегат https://t.co/HMlw60DGeI pic.twitter.com/R6Km7Wq7x7— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 5 ноября 2016 г.