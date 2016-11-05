Рогозин поспорил с военным экспертом о новой снайперской винтовке

Военный эксперт Андрей Союстов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что новее снайперские винтовки «Точность», показанные сегодня вице-премьеру Дмитрию Рогозину, зависят от иностранных комплектующих и боеприпасов.

«Часть компонентов использовалась иностранная. Раз мы это готовим к серийному производству, мы должны раскрутиться с импортозамещением, потому что у нас с этим проблемы. Я не совсем верю в то, что этот комплекс готов к серийному производству», — отметил эксперт.

В ответ Рогозин в твиттере сообщил, что «эксперт немного отстал от жизни. В этой винтовке:

1) нет иностранных комплектующих,

2) к ней уже наложено производство двух видов патронов».

Винтовка «Точность» была создана Центральным НИИ точного машиностроения. Первая партия была заказана ФСО.