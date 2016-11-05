Роспотребнадзор отчитался в изъятии 17 тонн сладостей

Роспотребнадзор подвел итоги проверок кондитерских изделий за январь-сентябрь 2016 года. За этот период ведомство сняло с реализации около 17 тонн кондитерских изделий, не соответствующих нормативным требованиям, говорится на его сайте.

Отмечается, что эти данные находятся «в пределах среднемноголетних значений».

«За 9 месяцев 2016 года Роспотребнадзором проверено более 12 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством и оборотом кондитерских изделий, из них более 90% — это хозяйствующие субъекты, занимающееся реализацией продукции», — говорится в сообщении.

Сообщается, что удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое), составил 5,4 % от общего числа и не превышает показателей прошлых лет.