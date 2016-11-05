СБУ заявила о запрете 140 российским артистам въезжать на Украину

Служба безопасности Украины запретила въезжать в страну около 140 российским деятелям культуры, сообщается в ответе ведомства на запрос депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Ольги Черваковой. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"По результатам проверки был выявлен ряд лиц, деятельность или высказывания которых противоречили интересам обеспечения безопасности нашего государства, в связи с чем было принято решение о запрете им въезда на территорию Украины», — говорится в ответе СБУ.

В ведомстве сообщили, что из тех, кому запрещен въезд на Украину, 50 человек попали в этот список с декабря 2015 года до ноября 2016 года.