В Сеуле до 100 тысяч человек вышли на митинг за отставку Пак Кын Хе

В Сеуле на митинг за отставку президента Южной Кореи Пак Кын Хе вышли десятки тысяч человек, сообщает агентство «Ренхап».

Полиция оценивает число митингующих в 43 тысячи человек, организаторы заявляют о 100 тысячах участников.

Некоторые демонстранты пытаются обойти полицейское оцепление и прорваться к президентскому дворцу.

В октябре благодаря утечкам стало известно, что в управлении страной участвует подруга президента Цой Сун Силь (встречается написание Чхве Сун Силь). Ее обвинили в принуждении корпораций делать многомиллионные пожертвования в фонды Mir и K-Sports, близкие к Цой Сун Силь. А также в принятии политических решений.

3 ноября подруга президента была арестована.

Downtown Seoul now as protest urging Pres. Park's resignation is under way pic.twitter.com/E9xu1U0rTS — Hawon Jung (@allyjung) 5 ноября 2016 г.

Things are starting up in Seoul as thousands come out to protest against president Park Geun-hye. Police out in numbers. pic.twitter.com/SjB4x643Ow — James Pearson (@pearswick) 5 ноября 2016 г.