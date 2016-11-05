«Спартак» обыграл «Томь» в матче премьер-лиги

Московский «Спартак» на выезде обыграл «Томь» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. Об этом сообщается на сайте столичной команды.

Встреча, проходившая сегодня в Томске при снеге и –12 градусах по Цельсию, завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

На 42-й минуте отличился бразилец Лукас Фернандо. Гол для него стал первым в составе «Спартака».

«Спартак» с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице, следом идет петербургский «Зенит» с 35 очками.

«Томь» имеет 8 очков и занимает предпоследнее, 15-е место.