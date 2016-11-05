В Белом доме заявили о готовности США ответить на киберугрозы

США готовы ответить на киберугрозы, однако не собираются обсуждать этот ответ заранее, сообщил РИА Новости представитель Совета национальной безопасности при президенте США Марк Строх.

Ранее телеканал NBC опубликовал материал, в котором говорилось, что американские военные хакеры проникли в российскую инфраструктуру, в том числе в Кремле и готовы «нанести удар, если потребуется».

В Кремле заявили, что меры защиты соответствуют нынешней ситуации, в МИДе попросили американские власти прокомментировать сообщения.

Строх в беседе с РИА Новости отметил, что США защитят свои интересы «в то время и в том месте, которые мы сами выберем».

«Мы не будем обсуждать потенциальный ответ [на хакерские атаки, в которых США обвиняют Россию], однако скажем следующее: некоторые ответы вы можете увидеть, некоторые — нет», — сообщил представитель Белого дома.