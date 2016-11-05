05 ноября 2016, 13:42
В Якутске начали проверку дома престарелых после жалобы президенту
Прокуроры Якутии проводят проверку Капитоновского дома-интерната для пожилых и инвалидов в Якутске, постояльцы которого обратились с жалобой к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Проверка началась после открытого письма президенту, опубликованного 1 ноября на сайте Yakutia.info.
В нем один журналист со слов постояльцев интерната пишет, что им дают недостаточно еды, а 75% пенсии удерживают на питание и обеспечение одеждой.
«Люди здесь часто умирают. Конечно, можно ссылаться на старческий возраст и множество болячек, но мы же видим, что многие уходят в мир иной от недоедания и обезвоживания», — говорится, в частности, в статье.
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