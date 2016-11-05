В Якутске начали проверку дома престарелых после жалобы президенту

Прокуроры Якутии проводят проверку Капитоновского дома-интерната для пожилых и инвалидов в Якутске, постояльцы которого обратились с жалобой к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Проверка началась после открытого письма президенту, опубликованного 1 ноября на сайте Yakutia.info.

В нем один журналист со слов постояльцев интерната пишет, что им дают недостаточно еды, а 75% пенсии удерживают на питание и обеспечение одеждой.

«Люди здесь часто умирают. Конечно, можно ссылаться на старческий возраст и множество болячек, но мы же видим, что многие уходят в мир иной от недоедания и обезвоживания», — говорится, в частности, в статье.