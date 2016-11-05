МИД России попросил США отреагировать на новость о взломе систем Кремля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ о том, что американские военные хакеры взломали российские телекоммуникационные и электросети, в том числе «командные системы Кремля».

В сообщении, опубликованном на сайте МИД России, говорится, что Москва ждет от американских властей оценки этих сообщений.

«Ожидаем реакции властных структур США, включая Белый дом и Госдепартамент, с правовой оценкой этой информации. Отсутствие официальной реакции со стороны американской администрации будет означать существование в США государственного кибертерроризма», — говорится в сообщении.

«В случае приведения в исполнение угроз, транслировавшихся через американские СМИ, Москва будет иметь полное право предъявить Вашингтону соответствующие обвинения», — продолжает Захарова.

Ранее американский телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники, что военные хакеры США смогли проникнуть в системы управления Кремля, в телекоммуникационные и энергетические сети России. По данным телеканала, это было сделано для того, чтобы иметь возможность устроить кибератаку, если Россия атакует критически важные элементы инфраструктуры США.