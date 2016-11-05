На митинге в Москве предложили создать зоополицию

В Москве и Хабаровске сегодня прошли митинги против жестокого обращения с животными. В столице акция состоялась в парке «Сокольники», сообщает «Интерфакс».

Одним из предложений собравшихся было создание зоополиции, рассказала агентству глава общественной организации «Зооправо» Анастасия Федюнина.

«Мы считаем необходимым создать зоополицию, механизмы государственного и общественного контроля в сфере ответственного обращения с животными и институт уполномоченного по правам животных», — заявила она.

О количестве участников митинга не сообщается.

По словам Федюниной, защитники животных также добиваются ужесточения ответственности за жестокое обращение с питомцами — квалифицировать это деяние как тяжкое преступление, наказанием за которое может быть лишение свободы до 8 лет, а также «установить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 14 лет».

5-6 ноября митинги против жестокого обращения с животными запланированы в ряде российских городов. На днях организаторы заявляли, что акции пройдут в 75 городах.