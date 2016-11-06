Британцы назвали «Армату» угрозой в танкостроении

Разведка Великобритании посчитала, что российский танк Т-14 «Армата» является самой «революционной» разработкой в области танкостроения за последние полвека. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Соответствующий документ выпустило министерство обороны страны. В нем говорится, что «полностью снаряженная "Армата" определенно стоит затрат на нее как на наиболее революционный танк поколения». Кроме того, военные задаются вопросом о том, почему в королевстве еще не создана машина, которая могла бы конкурировать с «Арматой».

В статье говорится, что Лондон сосредоточил основные усилия на противодействии угрозам со стороны Ирака и Афганистана, где основным оружием являются самодельные взрывные устройств, и поэтому военные сомневаются в том, что страна смогла бы противостоять новому российскому танку.

Доклад выпущен с оговоркой,что он не является официальным заявлением министерства.

Как отметил специалист по методам ведения боя в Международном институте стратегических исследований Бен Барри, «Армата» может в течение 60 часов занять Эстонию, Латвию и Литву.