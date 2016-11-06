В Москве из-за непогоды задержали десятки авиарейсов

В столичных аэропортах 25 авиарейсов отменены, 38 задерживаются из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает «Яндекс.Расписание».

Так, в Шереметьево задержаны 12 рейсов, еще 24 выполняться не будут. В Домодедово отменены 7 рейсов, 19 будут выполнены с опозданием. Во Внуково отмененных рейсов нет.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в столичном регионе. В ночь на 7 ноября ожидается сильный снегопад, ситуацию осложнят ветер и гололед.